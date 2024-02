Letzter Akt im Neuen Konsulat in Annaberg-Buchholz: Wie geht es nach der Schließung weiter?

Es war jahrelang der Anlaufpunkt für alternative Kunstformate in Annaberg. Nun schließt das Neue Konsulat. Mit der finalen Fete ist das letzte Worte noch nicht gesprochen.

Ein bisschen Wehmut lag am Samstag schon in der Luft, als das Neue Konsulat in Annaberg zum letzten Mal seinen Türen öffnete. „Take off“ haben die Mitglieder die Abschlussveranstaltung genannt: gemeinsam abheben. Und damit auch gemeinsam zu neuen Taten?