Licht an: Die 120 geschmückten Trucks auf dem Kätplatz in Annaberg sind startklar für den Besucheransturm in den nächsten Stunden.
Licht an: Die 120 geschmückten Trucks auf dem Kätplatz in Annaberg sind startklar für den Besucheransturm in den nächsten Stunden.
 4 Bilder
Annaberg
„Lichterglanz“ im Erzgebirge: 120 Trucks sorgen für vorweihnachtliche Stimmung
Redakteur
Von Antje Flath
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Auf 7000 Besucher schätzen Organisator Sven Meyer und die Polizei die Anzahl der Besucher am Samstag auf dem Kätplatz in Annaberg-Buchholz. Und die bekamen einiges zu sehen.

Tim ist fünf Jahre. Aber er hat schon viele Länder gesehen. „Ich war schon in Spanien, Norwegen, Frankreich, Holland, England und Schottland“, zählt der junge Schwarzenberger stolz auf. Möglich macht das Papa Toni Wittig. Der gelernte Berufskraftfahrer ist Truckerfahrer aus Leidenschaft, fährt für eine Spedition in Lüneburg. 465...
