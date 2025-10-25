Lichternacht in Annaberg begeistert mit Kürbissen, Kostümen und Feuerzauber

Annaberg
Auch wenn die Temperaturen alles andere als zum Bummel einluden, den Gästen der Lichternacht in Annaberg ist stellenweise heiß geworden.
Warm angezogen und mit bunten Lampions in der Hand bummelten am Freitagabend zahlreiche Familien durch die Straßen von Annaberg: Die diesjährige Lichternacht verwandelte die Innenstadt in ein herbstliches Lichtermeer. Besonders entlang der Buchholzer Straße herrschte Gedränge, als sich der große Lampion-Umzug in Bewegung setzte. Musikalisch...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.