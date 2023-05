Lila-weißes Haus im Erzgebirge: Martin Männel überrascht schwerkranken Aue-Fan Thomas

Thomas Schumann kann es nicht glauben. Tatsächlich. Es ist Martin Männel, Torwart und Kapitän des FC Erzgebirge, der am Nachmittag urplötzlich in seinem kleinen Wohnzimmer steht. Dem schwerkranken Erzgebirger schießen unweigerlich die Tränen in die Augen. Sein Fußball-Idol - hier in Buchholz!? Die beiden Männer sind sich zuvor noch nie begegnet....