MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der bisher größte Erfolg: Intendant Moritz Gogg mit dem Spielzeit-Frosch 2023 des Bayerischen Rundfunks.
Der bisher größte Erfolg: Intendant Moritz Gogg mit dem Spielzeit-Frosch 2023 des Bayerischen Rundfunks. Bild: Katja Lippmann- Wagner/Archiv
Seinen Anteil an der Ausstattung für „Die gelbe Lilie“ hat auch Schlosser Marcus Vogel. Er hat unter anderem die Grundkonstruktion für die Bäume des Birkenwaldes geschweißt.
Seinen Anteil an der Ausstattung für „Die gelbe Lilie“ hat auch Schlosser Marcus Vogel. Er hat unter anderem die Grundkonstruktion für die Bäume des Birkenwaldes geschweißt. Bild: Ronny Küttner
Bei Annett Günther im Malsaal haben die Bäume dann in aufwendiger Detailarbeit ihr endgültiges Aussehen erhalten.
Bei Annett Günther im Malsaal haben die Bäume dann in aufwendiger Detailarbeit ihr endgültiges Aussehen erhalten. Bild: Ronny Küttner
Der bisher größte Erfolg: Intendant Moritz Gogg mit dem Spielzeit-Frosch 2023 des Bayerischen Rundfunks.
Der bisher größte Erfolg: Intendant Moritz Gogg mit dem Spielzeit-Frosch 2023 des Bayerischen Rundfunks. Bild: Katja Lippmann- Wagner/Archiv
Seinen Anteil an der Ausstattung für „Die gelbe Lilie“ hat auch Schlosser Marcus Vogel. Er hat unter anderem die Grundkonstruktion für die Bäume des Birkenwaldes geschweißt.
Seinen Anteil an der Ausstattung für „Die gelbe Lilie“ hat auch Schlosser Marcus Vogel. Er hat unter anderem die Grundkonstruktion für die Bäume des Birkenwaldes geschweißt. Bild: Ronny Küttner
Bei Annett Günther im Malsaal haben die Bäume dann in aufwendiger Detailarbeit ihr endgültiges Aussehen erhalten.
Bei Annett Günther im Malsaal haben die Bäume dann in aufwendiger Detailarbeit ihr endgültiges Aussehen erhalten. Bild: Ronny Küttner
Annaberg
Lilien und Frösche im Erzgebirge: Theater wartet mit deutscher Erstaufführung auf
Redakteur
Von Antje Flath
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Viermal hat Regisseur Christian von Götz bereits den begehrten Preis des Bayerischen Rundfunks gewonnen. In seiner aktuellen Inszenierung im Annaberger Theater setzt er auf ungarisches Temperament.

Insgesamt viermal hat er nach eigenen Angaben den begehrten Operettenfrosch des Bayerischen Rundfunks bereits gewonnen – drei der Preise jeweils mit Inszenierungen am Eduard-von-Winterstein-Theater in Annaberg-Buchholz. Jetzt schickt er sich wieder an, das Erzgebirge in die Schlagzeilen der deutschsprachigen Theaterszene zu bringen:...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07:00 Uhr
2 min.
Schokoladenpfeffer gibt Dessert und Wild eine Kakaonote
Schokoladenpfeffer zählt zu den Lang- oder Stangenpfeffern.
Haben Sie schon einmal etwas von Schokoladenpfeffer gehört? Bereits das Wort lässt einem das Wasser im Mund zusammenlaufen. Wie das Gewürz aussieht, wo es herkommt - und wie Sie es einsetzen können.
07:18 Uhr
2 min.
Selbstgemachter Döner von Bruno Erfurt
Tiktok-Trend: Selbst gemachter Döner.
Für viele ist Döner nur ein Fastfood, das man auf der Straße essen kann. Doch was ist, wenn man eine gesündere und genauso leckere Alternative zu Hause zaubern kann? Diese Variante geht ganz einfach im Backofen und ist innerhalb von wenigen Minuten mit wenigen Handgriffen gemacht
Bruno Erfurt
12:30 Uhr
3 min.
Coca-Cola-Truck auf dem Freiberger Schloßplatz: So ist der Plan
Coca-Cola Trucks 2023 in der Nähe von München.
Demos, Maifeuer, Pumptrack, Bergparade - der Schloßplatz hat schon viel erlebt. Am Dienstag hält dort der Weihnachtstruck. Parken, Toiletten und Verpflegung: Das erwartet Gäste, Anwohner und Händler.
Cornelia Schönberg
16:30 Uhr
4 min.
Kundenansturm auf Sachsens modernsten Supermarkt: So lief die Neueröffnung in Plauen
Andreas Hollenbach war am Donnerstagmorgen der erste Kunde im neuen Plauener Edeka-Center. Schon kurz vor 6 Uhr stand er vor der Tür.
Wer am Donnerstagmorgen ganz vorn sein wollte, als der Markt an der Reißiger Straße öffnete, musste sich schon eine Stunde vor der Eröffnung anstellen. Doch was sagen die Plauener über ihren neuen Markt?
Bernd Jubelt
22.11.2025
4 min.
Pettersson und Findus im Erzgebirge: Theater inszeniert neues Weihnachtsmärchen
Vom eigenen Unternehmen direkt in die Theaterwerkstatt: Thomas Körner leitet nun die Tischlerei an der Bambergstraße.
Der alte Pettersson und sein frecher Kater Findus sind die Hauptakteure der Geschichte im Wintersteintheater in Annaberg-Buchholz. Eine wichtige Rolle dabei spielt zudem ein Chef, der sein Unternehmen zugeschlossen hat.
Antje Flath
11.11.2025
3 min.
Das Spiel mit Macht und Begierde: Warum den Annaberger „Don Giovanni“ auch die Jugend gut findet
Angus Simmons (hinten) singt in der Mozartoper die Hauptpartie des „Don Giovanni“. Seinen Diener Leporello spielt Ondřej Potůček. Er ist Gastsänger im Annaberger Musiktheater.
Bariton Angus Simmons legt im Eduard-von-Winterstein-Theater mit der Hauptpartie in der Mozart-Oper einen Einstand nach Maß hin. Auch, weil Regisseur Sebastian Tylle einen klaren Ansatz wählt.
Antje Flath
Mehr Artikel