Die Linke im Erzgebirge führen nun Mirjam Dittrich und Rico Gebhardt gemeinsam.
Die Linke im Erzgebirge führen nun Mirjam Dittrich und Rico Gebhardt gemeinsam. Bild: Frank Dittrich/Linke
Annaberg
Linke im Erzgebirge berichtet von fast 100 Neueintritten in diesem Jahr
Redakteur
Von Katrin Kablau
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Beim Kreisparteitag im Erzgebirge ist erstmals eine Doppelspitze bestimmt worden. An der Seite von Rico Gebhardt steht nun eine Frau.

Die Linke im Erzgebirge wird nun von Mirijam Dittrich und Rico Gebhardt gemeinsam geführt. Das ist beim Kreisparteitag der Linken Erzgebirge in Annaberg entschieden worden. Ziel der Wahl einer Doppelspitze sei es, damit „ein deutliches Zeichen für Erneuerung, Beteiligung und Geschlechtergerechtigkeit zu setzen“, so Mirijam Dittrich.
