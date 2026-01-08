Loipe zerstört: Fahrzeuge in Wintersportgebiet im Erzgebirge sorgen für Ärger

Die Hauptwege im Loipengebiet bei Geyer sind erneut gespurt worden. Doch Anfang der Woche gab es ein Problem. Auch ein weiterer Holzlaster löste eine Debatte aus.

Gute Nachrichten für Langlauffans: Die Hauptwege auf der Geyerschen Platte bis zum Freizeitbad sind am Mittwoch frisch gespurt worden. Das Loipenteam war schon mehrfach unterwegs. Doch die Freude wurde zuletzt von Fahrzeugen im Loipengebiet getrübt. In einem Fall war eine solche zerstört worden.