Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ein Figurentheaterstück über Barbara Uttmann wird am Sonnabend in Geyer gezeigt.
Ein Figurentheaterstück über Barbara Uttmann wird am Sonnabend in Geyer gezeigt. Bild: Ronny Küttner
Ein Figurentheaterstück über Barbara Uttmann wird am Sonnabend in Geyer gezeigt.
Ein Figurentheaterstück über Barbara Uttmann wird am Sonnabend in Geyer gezeigt. Bild: Ronny Küttner
Annaberg
Lotterhof in Geyer lädt zum Figurentheater ein
Redakteur
Von Annett Honscha
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Elterleiner Ensemble zeigt ein Stück über Barbara Uttmann. So wird sie in der Stadt geschrieben. Was Gäste erwartet.

Figurentheater steht am Samstag im Lotterhof in Geyer auf dem Programm. 15 Uhr wird das Stück „Barbara Uttmann: Ein Leben für Erz und Spitze“ gezeigt. Präsentiert wird es vom Förderverein Barbara-Uttmann-Haus Elterlein. In der Stadt wird Barbara Uttmann von jeher anders geschrieben als das sonst übliche Uthmann.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11:46 Uhr
4 min.
Deutsche Exporte ziehen an - Erholung im Geschäft mit USA
Die deutschen Exporte haben im September zugelegt.
Lichtblick im trüben Konjunkturherbst: Die deutsche Exportwirtschaft hat wieder mehr Waren ins Ausland verkauft. Doch die Sorge um negative Auswirkungen der US-Zölle bleibt.
Christian Ebner, dpa
16.10.2025
1 min.
Band spielt zum Tanztee in Geyers Lotterhof auf
Im Geyers Lotterhof (links) wird zum zweiten Tanztee eingeladen.
Zu Musik der Hammer-Band Oberwiesenthal darf am Wochenende in einem historischen Gebäude in Geyer getanzt werden. Was Besucher wissen müssen.
Annett Honscha
15.09.2025
2 min.
„Fußballbude“ im Erzgebirge wird zum Theatersaal
In dem Stück über Barbara Uttmann kommen handgefertigte Figuren zum Einsatz.
Mit dem Stück „Barbara Uttmann – Ein Leben für Erz & Spitze“ feierte ein Elterleiner Verein im Frühjahr einen großen Erfolg. Nun gibt es zwei weitere Aufführungen.
Kjell Riedel
11:38 Uhr
2 min.
Ex-Unterstützer der rechtsextremen Szene darf Jurist werden
Ein Mann mit Vergangenheit in der rechten Szene darf nun doch als Rechtsreferendar in Sachsen starten. (Symbolbild)
Ein Mann mit Vergangenheit in der rechten Szene darf nun doch als Rechtsreferendar in Sachsen starten. Was das OVG dazu bewogen hat und warum der Beschluss endgültig ist.
18:00 Uhr
4 min.
Motorstottern im Erzgebirge: Tankstelle stoppt Verkauf von Super
An der Star-Tankstelle in Stollberg hat es ein Problem mit Wasser im Benzin gegeben.
Eine Verunreinigung mit Wasser sorgt für Probleme in Fahrzeugtanks in Stollberg. Die Ursache ist inzwischen bekannt. Doch welches Ausmaß hat das Problem? Und was können Betroffene tun?
Michael Urbach
06.11.2025
3 min.
18 Jahre lang gesammelt: Freiberger spendet seine Kronkorken
David Voigt hat 18 Jahre lang Kronkorken gesammelt. Und dann erfuhr er von der Kronkorken Aktion für einen guten Zweck und spendete seine gesammelten Kronkorken.
Die Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg hat David Voigt motiviert, seine Sammlung für den guten Zweck zu spenden. Aber warum sammelt man überhaupt so lange Bierkappen?
Cornelia Schönberg
Mehr Artikel