Lotterhof in Geyer lädt zum Figurentheater ein

Annaberg
Ein Elterleiner Ensemble zeigt ein Stück über Barbara Uttmann. So wird sie in der Stadt geschrieben. Was Gäste erwartet.
Figurentheater steht am Samstag im Lotterhof in Geyer auf dem Programm. 15 Uhr wird das Stück „Barbara Uttmann: Ein Leben für Erz und Spitze“ gezeigt. Präsentiert wird es vom Förderverein Barbara-Uttmann-Haus Elterlein. In der Stadt wird Barbara Uttmann von jeher anders geschrieben als das sonst übliche Uthmann.
