Lust auf einen Oster-Ausflug im Erzgebirge? Sechs Tipps für Familien

Husky-Treffen, Ostermärkte, Dampflok-Tour: Am langen Oster-Wochenende ist im Erzgebirge so einiges los. Die „Freie Presse“ hat sechs tolle Tipps für Familien mit Kindern in der Region zusammengestellt.

Noch nichts vor am langen Wochenende? Dann hat die „Freie Presse" mehrere Ausflugstipps für Familien im Erzgebirge parat.