„Mächtig gewaltig“: Kommt nach der Olsenbande der Stülpner auf die Greifenstein-Bühne?

Annaberg
Mit der Komödie „Die Olsenbande fährt ins Erzgebirge“ ist dem Ensemble des Eduard-von-Winterstein-Theaters der große Coup gelungen. Mehr als 35.000 Gäste wurden im Sommer auf der Naturbühne gezählt.
Sie waren die ungekrönten Könige des Sommers an den Greifensteinen: Egon, Benny und Kjeld – und natürlich Yvonne. Hans B. Goetzfried, Marvin Thiede und Rouven Klischies waren als Olsenbande, Kerstin Maus war als Kjelds Ehefrau einfach unschlagbar. Ausverkaufte Vorstellungen, Zusatzvorstellungen – und doch konnte die große Nachfrage nach...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.