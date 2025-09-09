„Mächtig gewaltig“: Kommt nach der Olsenbande der Stülpner auf die Greifenstein-Bühne?

Mit der Komödie „Die Olsenbande fährt ins Erzgebirge“ ist dem Ensemble des Eduard-von-Winterstein-Theaters der große Coup gelungen. Mehr als 35.000 Gäste wurden im Sommer auf der Naturbühne gezählt.

Sie waren die ungekrönten Könige des Sommers an den Greifensteinen: Egon, Benny und Kjeld – und natürlich Yvonne. Hans B. Goetzfried, Marvin Thiede und Rouven Klischies waren als Olsenbande, Kerstin Maus war als Kjelds Ehefrau einfach unschlagbar. Ausverkaufte Vorstellungen, Zusatzvorstellungen – und doch konnte die große Nachfrage nach...