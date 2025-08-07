Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Noch wird an den Kulissen für Fabulix gebaut (im Bild Ausstattungsleiter Alexander Müller-Leichsner). Bild: Sebastian Paul
Noch wird an den Kulissen für Fabulix gebaut (im Bild Ausstattungsleiter Alexander Müller-Leichsner). Bild: Sebastian Paul
Annaberg
Märchenfestival im Erzgebirge: Jetzt noch Online-Tickets sichern
Redakteur
Von Babette Zaumseil
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Für Fabulix in Annaberg-Buchholz können sich aber auch noch Schulen für insgesamt zwei Projekttage anmelden.

Das Märchenfestival Fabulix in Annaberg-Buchholz steht vor der Tür, und es läuft der Countdown: Zum einen können sich Interessenten bis zum 8. August Online-Tickets sichern, zum anderen besteht die Möglichkeit, sich für Schulprojekttage anzumelden.
