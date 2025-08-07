Märchenfestival im Erzgebirge: Jetzt noch Online-Tickets sichern

Für Fabulix in Annaberg-Buchholz können sich aber auch noch Schulen für insgesamt zwei Projekttage anmelden.

Das Märchenfestival Fabulix in Annaberg-Buchholz steht vor der Tür, und es läuft der Countdown: Zum einen können sich Interessenten bis zum 8. August Online-Tickets sichern, zum anderen besteht die Möglichkeit, sich für Schulprojekttage anzumelden.