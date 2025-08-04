Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Alexander Müller-Leichsner (M.), Ausstattungsleiter des Märchenfilmfestivals Fabulix, mit den Künstlern Tina Röder und Jörg Seifert. Bild: Sebastian Paul
Alexander Müller-Leichsner (M.), Ausstattungsleiter des Märchenfilmfestivals Fabulix, mit den Künstlern Tina Röder und Jörg Seifert. Bild: Sebastian Paul
Annaberg
Märchenfilmfestival im Erzgebirge: Noch wird im Verborgenen gezaubert
Redakteur
Von Katrin Kablau
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Vom 20. bis 24. August findet in Annaberg-Buchholz das Märchenfilmfestival Fabulix statt. Eine Märchenkulisse ist nicht das Werk von Zauberern.

Noch warten Drache, Einhorn, Greife und der zerlegte Backofen von Frau Holle auf den großen Zauber – wenn sich Annaberg in 14 Tagen Stück für Stück in eine Märchenstadt verwandelt. Wie viel Arbeit dafür hinter beziehungsweise an den Kulissen nötig ist, können Laien nur erahnen. Alexander Müller-Leichsner, Ausstattungsleiter des...
Das könnte Sie auch interessieren
06.08.2025
2 min.
Bryan Adams in Chemnitz: Tausende Fans pilgern zur Küchwaldwiese
Nicole Felber (l.) und Peggy Weber aus Flöha sind zwei von Tausenden Fans, die das Bryan-Adams-Konzert auf der Küchwaldwiese erleben wollen.
Der kanadische Musiker steht am Mittwochabend auf einer riesigen Bühne in Chemnitz. Die Vorfreude bei den Fans ist groß – und das Wetter passt auch.
Denise Märkisch
13:31 Uhr
4 min.
Einst Nachwuchsband aus Limbach-Oberfrohna – heute in der ganzen Bundesrepublik unterwegs
Die frühere Nachwuchsband „Escape the Madness“ aus Limbach-Oberfrohna gehen in diesem Jahr auf Deutschlandtour.
Als Schüler haben sie 2015 in Limbach-Oberfrohna begonnen, heute feiern sie ihr Zehnjähriges bei einer Deutschlandtournee. „Escape The Madness“ haben geschafft, wovon viele Nachwuchsbands träumen.
Steffi Hofmann
14:00 Uhr
2 min.
Ehrenbürger auf Heimatbesuch: Wer spaziert denn da durch Zwickau?
Bernd-Lutz Lange am Mittwochmittag mit seinen Verwandten zu Besuch in Zwickau.
Mit neugierigen Blicken erkunden drei Berliner die Muldestadt – begleitet von einem, der hier aufgewachsen ist und zu vielen Orten ganz persönliche Geschichten beizusteuern hat.
Thomas Croy
08.07.2025
2 min.
Das gibt’s nur im Erzgebirge: Wo sich eine Baustelle in eine Burg verwandelt
Abiturientin Kristin Liebscht hilft mit bei der Aufarbeitung der Kulissen für Fabulix.
Hinter den Kulissen laufen die Vorbereitung für das 4. Internationale Märchenfilmfestival Fabulix auf Hochtouren. Warum dabei eine Innenstadt zur Herausforderung wird.
Patrick Herrl
07.08.2025
4 min.
Märchenfilmfestival im Erzgebirge – verzaubert es die Annaberger?
Auf dem Turm der Sankt-Annen-Kirche in Annaberg-Buchholz bereitet Marit Melzer den Aufgang bereits für Fabulix vor. Dazu kommen wird noch ein Rapunzel-Zopf.
Das Märchenfilmfestival Fabulix steht vor der Tür. Wie blicken die Annaberger auf das Großevent? Was möchte die Stadt damit bewirken? Und warum sind nicht alle Händler zufrieden?
Caspar Leder
13:34 Uhr
10 min.
NSU-Opferwitwe über Beate Zschäpe: Lebenslang muss lebenslang bleiben
Beate Zschäpe in der Schlussphase des NSU-Prozesses, als die Anwälte der Hinterbliebenen des ersten Mordopfers Enver Simsek plädierten.
Die Witwe des NSU-Mordopfers Theodoros Boulgarides hat vergeben – zumindest dem Täter, der den Terroristen die Mordwaffe brachte. Beate Zschäpes angebliche Abkehr vom Rechtsextremismus glaubt Yvonne Boulgarides dagegen nicht.
Jens Eumann
Mehr Artikel