Millionenloch beim FC Erzgebirge Aue: Warum der Landkreis den Veilchen aus der Klemme hilft

Der Erzgebirgskreis unterstützt den finanziell angeschlagenen Drittligisten und stundet einen hohen sechsstelligen Betrag. Ein Vorgehen, das nicht alle Kreisräte befürworten.

Der FC Erzgebirge Aue befindet sich in der Krise. Die 0:4-Klatsche am Mittwochabend in Münster war die dritte Niederlage in Folge für den Fußball-Drittligisten. Also wächst der Druck vor dem Heimspiel am Samstag gegen den 1. FC Saarbrücken. Doch nicht nur sportlich läuft es nach dem gutem Saisonstart nicht rund. Auch finanziell sind die...