Millionenprojekt im Erzgebirge: Baustart steht unmittelbar bevor

Noch werden die Hortkinder in Thum nach Unterrichtsende auf zwei Gebäude verteilt betreut. Ein Anbau an der Grundschule soll das ändern.

Nach dem neuen zentralen Feuerwehrgerätehaus an der Herolder Straße, das Ende Mai offiziell eingeweiht werden soll, steht in Thum der Start des nächsten Millionenprojekts unmittelbar bevor. Das hat „Freie Presse“ jetzt von Bauamtsleiter Carsten Schubert erfahren. Nach dem neuen zentralen Feuerwehrgerätehaus an der Herolder Straße, das Ende Mai offiziell eingeweiht werden soll, steht in Thum der Start des nächsten Millionenprojekts unmittelbar bevor. Das hat „Freie Presse“ jetzt von Bauamtsleiter Carsten Schubert erfahren.