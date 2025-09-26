Millionenprojekt in Kurort im Erzgebirge abgeschlossen: Kurhaus empfängt erste Gäste

Rund 20 Millionen Euro sind in die Modernisierung des Kurhauses auf dem Gelände der Rehabilitationsklinik in Thermalbad Wiesenbad investiert worden. Was alles neu entstanden ist.

Sie verglich das Projekt mit einer Operation am offenen Herzen. Fünf Jahre lang ist laut Geschäftsführerin Ricarda Lorenz am Kurhaus auf dem Gelände der Rehabilitationsklinik „Miriquidi" in Thermalbad Wiesenbad gebaut worden. Am Freitag wurde es mit einer Feier im Kursaal eingeweiht. Etwa 20 Millionen Euro sind in den Bau investiert