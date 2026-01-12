Minus 26,9 Grad Celsius im Erzgebirge – Jetzt droht laut Wetterdienst gefährliches Glatteis

Das Erzgebirge startet eisig in die neue Woche. Nach Temperaturen bis minus 26,9 Grad folgt nun Regen. Der Deutsche Wetterdienst hat eine Unwetterwarnung herausgegeben. Auf den Straßen kann es gefährlich werden.

Nach einer sehr kalten Nacht ist das Erzgebirge in die neue Woche gestartet. Die tiefste Temperatur wurde wieder aus Kühnhaide gemeldet, dort lagen die Temperaturen bei minus 26,9 Grad Celsius, in Aue bei 14,5 Grad Celsius, in Deutschneudorf bei 17,1 Grad. Überall in der Region herrschte am Montagmorgen strenger Frost bei Tiefstwerten zwischen...