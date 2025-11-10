Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Reporterin Natalie Süß hat über mehrere Wochen ihren Arbeitsweg von Elterlein nach Annaberg-Buchholz mit dem E-Bike zurückgelegt. Wie fällt ihr Fazit aus?
Reporterin Natalie Süß hat über mehrere Wochen ihren Arbeitsweg von Elterlein nach Annaberg-Buchholz mit dem E-Bike zurückgelegt. Wie fällt ihr Fazit aus? Bild: Ronny Küttner
Reporterin Natalie Süß hat über mehrere Wochen ihren Arbeitsweg von Elterlein nach Annaberg-Buchholz mit dem E-Bike zurückgelegt. Wie fällt ihr Fazit aus?
Reporterin Natalie Süß hat über mehrere Wochen ihren Arbeitsweg von Elterlein nach Annaberg-Buchholz mit dem E-Bike zurückgelegt. Wie fällt ihr Fazit aus? Bild: Ronny Küttner
Annaberg
Mit dem E-Bike auf Arbeit – Wie realistisch ist das im Erzgebirge?
Von Natalie Süß
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Freizeitradeln im Erzgebirge ist beliebt, zur Arbeit mit dem Rad fahren eher weniger. Auch bei unserer Autorin. Sie hat es trotzdem drei Wochen lang ausprobiert. Ist das E-Bike eine echte Alternative zum Auto?

Morgens den Fahrtwind auf der Haut spüren, mit rosa Wangen und viel Sauerstoff im Hirn auf Arbeit ankommen, abends entspannt heimradeln – so die romantische Vorstellung vom Fahrradpendeln. Klar, so naiv sollte man nicht sein, es ist ja das Erzgebirge: kalt, bergig – und Radfahren im Berufsverkehr zu gefährlich.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14:31 Uhr
2 min.
Bauarbeiten abgeschlossen: Halbzeit bei Großprojekt im Erzgebirge
Die Bauarbeiten auf der Großen Kirchgasse in Annaberg-Buchholz sind vorübergehend abgeschlossen.
Die Große Kirchgasse in Annaberg-Buchholz ist wieder befahrbar. Vorerst. Noch vor dem zweiten Bauabschnitt 2026 wird die Straße in der Innenstadt in wenigen Wochen erneut gesperrt.
Patrick Herrl
11.11.2025
3 min.
Wieder Tempo 80 auf der B 93 in Richtung Zwickau: Wird hier bald verstärkt geblitzt?
Auf der B 93 in Richtung Zwickau gilt seit vergangener Woche mal wieder Tempo 80.
Von 100 auf 80: Autofahrer müssen auf der Bundesstraße nun wieder mehr auf die Bremse drücken. Zu möglichen Geschwindigkeitskontrollen liefert die Stadt eine klare Antwort.
Jim Kerzig
10.11.2025
3 min.
Sinkende Schülerzahlen an Sachsens Grundschulen: Minister streicht ab 2026 bisherige „Buschzulage“ - fast überall
Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU) bei einem Schulbesuch im August. Für künftige Grundschullehrer, die ab Februar 2026 ihr Referendariat beginnen, entfällt der Anwärtersonderzuschlag von monatlich knapp 1260 Euro brutto.
Mit 3052 Euro brutto gehören viele angehende Lehrkräfte in Sachsen bundesweit zu den Spitzenverdienern unter Referendaren. Ab Februar hängt die Chance auf den Sonderzuschlag aber von der Schulart ab.
Tino Moritz
09.11.2025
4 min.
Mit dem Deutschland-Ticket von Chemnitz nach Berlin: Was sich auf der Strecke über Elsterwerda ändern wird
Die Regionalbahn-Linie 45 verbindet Chemnitz mit Elsterwerda. Dort kann man nach Berlin umsteigen.
Mit dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember fällt für Reisende eine günstige Ausnahmeregelung weg. Dennoch kann der Weg über Elsterwerda führen. Lange Wartezeiten auf dem kleinen Bahnhof müssen Zugfahrende aber in Kauf nehmen.
Ingolf Wappler
28.10.2025
5 min.
Leere Geschäfte im Erzgebirge: Stirbt der klassische Einzelhandel aus?
Die Einkaufspromenade der Annaberger: die Buchholzer Straße. Ihre Geschäfte bieten trotz einigen Leerstands eine breite Angebotsvielfalt.
In der Annaberger Innenstadt stehen mehrere Geschäfte leer. Einkaufen allein zieht junge Menschen nicht mehr an, sagt Citymanagerin Mandy Langklotz. Aber was dann?
Antje Flath und Natalie Süß
11.11.2025
5 min.
Marketing aus Flöha für den Mittelstand: Wie ist es, wenn es schön ist?
Sylva-Michele Sternkopf mit ihrem neuen Buch „Magic Marketing“.
Holzschmuck-Verkäuferin oder Hochzeitsveranstalterin: Sylva-Michèle Sternkopf ist in vielen Branchen unterwegs. Jetzt hat sie ihr eigenes Marketing-Handbuch geschrieben - mit vielen Tipps fürs Leben.
Johanna Klix
Mehr Artikel