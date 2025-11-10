Mit dem E-Bike auf Arbeit – Wie realistisch ist das im Erzgebirge?

Freizeitradeln im Erzgebirge ist beliebt, zur Arbeit mit dem Rad fahren eher weniger. Auch bei unserer Autorin. Sie hat es trotzdem drei Wochen lang ausprobiert. Ist das E-Bike eine echte Alternative zum Auto?

Morgens den Fahrtwind auf der Haut spüren, mit rosa Wangen und viel Sauerstoff im Hirn auf Arbeit ankommen, abends entspannt heimradeln – so die romantische Vorstellung vom Fahrradpendeln. Klar, so naiv sollte man nicht sein, es ist ja das Erzgebirge: kalt, bergig – und Radfahren im Berufsverkehr zu gefährlich.