Die Kinder hatten sichtlich Spaß bei den verschiedenen integrierten Brettspielen auf den Tischen im Bahnwaggon, während die erzgebirgische Landschaft draußen vorbeizog. Bild: Lara Lässig
Die Kinder hatten sichtlich Spaß bei den verschiedenen integrierten Brettspielen auf den Tischen im Bahnwaggon, während die erzgebirgische Landschaft draußen vorbeizog. Bild: Lara Lässig
Annaberg
Mit der Fichtelbergbahn auf großer Nikolausfahrt durchs Erzgebirge
Von Lara Lässig
18 Kinder der Johanniter-Kita Regenbogen aus Oberwiesenthal sind auf Nikolausfahrt im Spielewagen der Fichtelbergbahn unterwegs gewesen – mit viel Dampf, Liedern und Bahnatmosphäre.

Ein lauter Pfiff hat am Mittwoch um 8.45 Uhr am Bahnhof von Oberwiesenthal die kalte Luft zerrissen. Die Dampflok schob sich durch eine weiße Wolke. Mützen und Schals wippten, Hände zeigten auf die Lok – mitten darin die Gruppen „Uhus“ und „Füchse“, die in ihren Nikolauszug einstiegen.
