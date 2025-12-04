Mit der Fichtelbergbahn auf großer Nikolausfahrt durchs Erzgebirge

Annaberg
18 Kinder der Johanniter-Kita Regenbogen aus Oberwiesenthal sind auf Nikolausfahrt im Spielewagen der Fichtelbergbahn unterwegs gewesen – mit viel Dampf, Liedern und Bahnatmosphäre.
Ein lauter Pfiff hat am Mittwoch um 8.45 Uhr am Bahnhof von Oberwiesenthal die kalte Luft zerrissen. Die Dampflok schob sich durch eine weiße Wolke. Mützen und Schals wippten, Hände zeigten auf die Lok – mitten darin die Gruppen „Uhus“ und „Füchse“, die in ihren Nikolauszug einstiegen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.