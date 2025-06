Mit Paukenschlag: Freilichtbühne im Erzgebirge startet in neue Saison

Sie gilt als die schönste Naturbühne Europas. Am Donnerstag startet die Freilichtsaison auf der Naturbühne an den Greifensteinen. Gleich am ersten Samstag erfolgt ein Paukenschlag.

Ab Donnerstag wird die schönste Naturbühne Europas wieder zum Leben erweckt, denn da beginnen die diesjährigen Greifenstein-Festspiele des Annaberger Eduard-von-Winterstein-Theaters. Pünktlich 10.30 Uhr startet die erste Vorstellung des Stückes „Drachen haben nichts zu lachen" nach dem gleichnamigen Buch von Franz Sales Sklenitzka....