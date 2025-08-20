Mitten im Sommer: Es duftet nach Weihnachten im Erzgebirge

Es ist wieder soweit: Bei den Annaberger Backwaren hat offiziell die Stollensaison begonnen. Die ersten, weltweit beliebten Leckereien haben die Backöfen verlassen.

Mitten im Sommer. Mitten in der Nacht. Und es duftet nach Weihnachten im Erzgebirge. Bei den Annaberger Backwaren hat am Mittwoch die Stollensaison begonnen. In der Produktionsstätte in Geyersdorf wurde ab 0.30 Uhr der Teig angesetzt und von Hand vorbereitet. Die ersten frisch gebackenen Stollen verließen gegen 3.30 Uhr den Ofen, bevor sie mit...