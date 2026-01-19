„Momentan sind wir noch auf der Insel der Glückseligen“: Dorf im Erzgebirge erzielt Rekord-Einnahmen

Annaberg
Entgegen dem Trend in Sachsen war 2025 ein gutes Jahr für Crottendorf. Daher wird an einem Millionenprojekt festgehalten. Wofür 2026 noch Geld ausgegeben werden soll.
Eine wirtschaftlich gute Lage erlaubt es der Gemeinde Crottendorf, ein Millionenprojekt voranzutreiben. Rund 8,4 Millionen Euro will diese samt Zuschüssen in einen Grundschulneubau investieren. 2026 sind 400.000 Euro für die Planung vorgesehen. Entgegen dem Trend in Sachsen war 2025 für die Kommune ein richtig gutes Jahr.
