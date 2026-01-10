MENÜ
  „Mordholz": Wieso die Erzgebirgskrimi-Prominenz in wenigen Tagen ins Erzgebirge kommt und Fans schnell sein müssen

Mitten in Annaberg: die Erzgebirgskrimi-Stars Lara Mandoki, Kai Scheve und Teresa Weißbach (v. l.).
Mitten in Annaberg: die Erzgebirgskrimi-Stars Lara Mandoki, Kai Scheve und Teresa Weißbach (v. l.). Bild: Groß/ZDF
Kurz nach dem Drehstart im Annaberger Hotel „Wilder Mann“ nahm sich Teresa Weißbach kurz Zeit für ein Foto.
Kurz nach dem Drehstart im Annaberger Hotel „Wilder Mann“ nahm sich Teresa Weißbach kurz Zeit für ein Foto. Bild: Kjell Riedel
Die Kommissare Robert Winkler (Kai Scheve) und Karina Szabo (Lara Mandoki) – hier mit Saskia Bergelt (Teresa Weißbach, r.) – entdecken einen Tracker. Was weiß die Försterin?
Die Kommissare Robert Winkler (Kai Scheve) und Karina Szabo (Lara Mandoki) – hier mit Saskia Bergelt (Teresa Weißbach, r.) – entdecken einen Tracker. Was weiß die Försterin? Bild: Armin Dierolf/ZDF
„Mordholz“: Wieso die Erzgebirgskrimi-Prominenz in wenigen Tagen ins Erzgebirge kommt und Fans schnell sein müssen
Von Katrin Kablau
Publikumswirksame Vorpremieren der ZDF-Krimireihe hat es bereits zwei in Chemnitz gegeben: mit „Wintermord“ (gedreht in Oberwiesenthal) und „Die letzte Note“ (gedreht in Chemnitz). Nun folgt eine im Erzgebirge.

Erzgebirgskrimi schauen im Annaberger Theater. Das ist am 22. Januar erstmals möglich. Die ungewöhnliche Filmpremiere wird vom Chemnitzer Filmfestival „Schlingel“ präsentiert – in Kooperation mit dem ZDF. Folge 14, gedreht in und um Annaberg, wird im Eduard-von-Winterstein-Theater gezeigt.
