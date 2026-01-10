„Mordholz“: Wieso die Erzgebirgskrimi-Prominenz in wenigen Tagen ins Erzgebirge kommt und Fans schnell sein müssen

Publikumswirksame Vorpremieren der ZDF-Krimireihe hat es bereits zwei in Chemnitz gegeben: mit „Wintermord“ (gedreht in Oberwiesenthal) und „Die letzte Note“ (gedreht in Chemnitz). Nun folgt eine im Erzgebirge.

Erzgebirgskrimi schauen im Annaberger Theater. Das ist am 22. Januar erstmals möglich. Die ungewöhnliche Filmpremiere wird vom Chemnitzer Filmfestival „Schlingel“ präsentiert – in Kooperation mit dem ZDF. Folge 14, gedreht in und um Annaberg, wird im Eduard-von-Winterstein-Theater gezeigt. Erzgebirgskrimi schauen im Annaberger Theater. Das ist am 22. Januar erstmals möglich. Die ungewöhnliche Filmpremiere wird vom Chemnitzer Filmfestival „Schlingel“ präsentiert – in Kooperation mit dem ZDF. Folge 14, gedreht in und um Annaberg, wird im Eduard-von-Winterstein-Theater gezeigt.