Motorradfahrer bei Unfall im Erzgebirge schwer verletzt

Zwischen Crottendorf und Scheibenberg ist ein Kawasaki-Fahrer mit einem Jeep kollidiert. So kam es zum Zusammenstoß.

Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall am Sonntag in Oberscheibe schwer verletzt worden. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Montag in einer Pressemeldung mitteilte, waren der 56-jährige Fahrer eines Jeeps und der 52-jährige Biker gegen 13.20 Uhr auf Staatsstraße 268 aus Richtung Crottendorf kommend in Richtung Scheibenberg unterwegs. Laut...