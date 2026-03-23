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Nach einem Unfall am Sonntag in Crottendorf musste ein schwer verletzter Motorradfahrer mit dem Hubschrauber abtransportiert werden.
Nach einem Unfall am Sonntag in Crottendorf musste ein schwer verletzter Motorradfahrer mit dem Hubschrauber abtransportiert werden. Symbolfoto: Marko Förster/Archiv
Nach einem Unfall am Sonntag in Crottendorf musste ein schwer verletzter Motorradfahrer mit dem Hubschrauber abtransportiert werden.
Nach einem Unfall am Sonntag in Crottendorf musste ein schwer verletzter Motorradfahrer mit dem Hubschrauber abtransportiert werden. Symbolfoto: Marko Förster/Archiv
Annaberg
Motorradfahrer ohne Führerschein stürzt in Erzgebirge – Rettungshubschrauber im Einsatz
Redakteur
Von Holk Dohle
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Ein 48-jähriger Motorradfahrer prallt in Crottendorf gegen einen Baum und wird schwer verletzt. Die polizeilichen Untersuchungen enthüllen mehr.

Ein schwer verletzter Motorradfahrer ist am Sonntagnachmittag in Crottendorf mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht worden. Laut Polizei war der 48-Jährige gegen 17.20 Uhr mit einer Husqvarna auf dem Hüttbrettmühlenweg in Richtung Oberwiesenthaler Straße unterwegs. Dabei kam das Motorrad nach links von der Fahrbahn ab, fuhr...
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