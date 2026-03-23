Motorradfahrer ohne Führerschein stürzt in Erzgebirge – Rettungshubschrauber im Einsatz

Annaberg
Ein 48-jähriger Motorradfahrer prallt in Crottendorf gegen einen Baum und wird schwer verletzt. Die polizeilichen Untersuchungen enthüllen mehr.
Ein schwer verletzter Motorradfahrer ist am Sonntagnachmittag in Crottendorf mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht worden. Laut Polizei war der 48-Jährige gegen 17.20 Uhr mit einer Husqvarna auf dem Hüttbrettmühlenweg in Richtung Oberwiesenthaler Straße unterwegs. Dabei kam das Motorrad nach links von der Fahrbahn ab, fuhr...
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