Münzbörse im Erzgebirge: Kaufen, tauschen, schätzen lassen

Annaberg
Eine spannende Reise durch die Welt der Numismatik steht im Kulturzentrum Erzhammer in Annaberg-Buchholz bevor. Es geht um Münzen, Medaillen und Geldscheine aus verschiedenen Epochen.
Das Kulturzentrum Erzhammer wird zum Treffpunkt für Sammler, Numismatik-Freunde und alle, die sich für historische Zahlungsmittel interessieren. Die Sächsische Numismatische Gesellschaft lädt für Samstag, 21. März, zur Annaberger Münzbörse ein. Von 9 bis 14 Uhr können Besucher Münzen, Medaillen und Geldscheine aus verschiedenen Epochen...
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