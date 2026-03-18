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Zur Münzbörse können auch Sonderprägungen erworben werden, beliebt ist die Medaille „Montanregion - Ehrenfriedersdorf in Silber“.
Zur Münzbörse können auch Sonderprägungen erworben werden, beliebt ist die Medaille „Montanregion - Ehrenfriedersdorf in Silber“. Foto: Eckardt Mildner/Archiv
Zur Münzbörse können auch Sonderprägungen erworben werden, beliebt ist die Medaille „Montanregion - Ehrenfriedersdorf in Silber“.
Zur Münzbörse können auch Sonderprägungen erworben werden, beliebt ist die Medaille „Montanregion - Ehrenfriedersdorf in Silber“. Foto: Eckardt Mildner/Archiv
Annaberg
Münzbörse im Erzgebirge: Kaufen, tauschen, schätzen lassen
Redakteur
Von Holk Dohle
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Eine spannende Reise durch die Welt der Numismatik steht im Kulturzentrum Erzhammer in Annaberg-Buchholz bevor. Es geht um Münzen, Medaillen und Geldscheine aus verschiedenen Epochen.

Das Kulturzentrum Erzhammer wird zum Treffpunkt für Sammler, Numismatik-Freunde und alle, die sich für historische Zahlungsmittel interessieren. Die Sächsische Numismatische Gesellschaft lädt für Samstag, 21. März, zur Annaberger Münzbörse ein. Von 9 bis 14 Uhr können Besucher Münzen, Medaillen und Geldscheine aus verschiedenen Epochen...
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