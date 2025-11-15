Mundarttheater im Erzgebirge: Wo zwei Dorfgasthäuser um guten Geschmack streiten

Annaberg
Sachsen ältestes Mundarttheater aus Crottendorf rückt einen Streit der Lokalgeschichte ins Rampenlicht: die Rivalität zwischen zwei Dorfgasthäusern um den Goldenen Kochlöffel.
Am Fuße des Fichtelbergs tobt eine sich zum Kochduell ausweitende Auseinandersetzung. Was mundet dem Erzgebirger besser: Kartoffelsuppe und Rouladen oder Suzuki und Souvlaki? Im Wettstreit die Gaststätte „Zum Lamm“ und die Taverne. Beide Lokale liegen Tür an Tür, getrennt durch eine deutsche Eiche.
