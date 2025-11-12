Musik im Erzgebirge: Philharmoniker laden zu neuen Entdeckungen ein

Annaberg
Mit dem „Konzert am Mittwoch“ startet in dieser Woche eine neue Veranstaltungsreihe. Und das mit besonderen musikalischen Schätzen.
Die Veranstaltungsreihe „Klassik am Nachmittag“ ist eine der liebgewordenen Traditionen der Erzgebirgischen Philharmonie. Mit dem „Konzert am Mittwoch“ entwickeln die Musikerinnen und Musiker diese nun weiter: Abseits der großen Philharmonischen Konzerte und ihrer gewohnten Spielstätten wird das Publikum zu musikalischen Entdeckungen an...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.