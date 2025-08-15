Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
In Ehrenfriedersdorf wird am Samstag zum Musik-Neinerlaa (Archivfoto) eingeladen.
In Ehrenfriedersdorf wird am Samstag zum Musik-Neinerlaa (Archivfoto) eingeladen. Bild: Christof Heyden
In Ehrenfriedersdorf wird am Samstag zum Musik-Neinerlaa (Archivfoto) eingeladen.
In Ehrenfriedersdorf wird am Samstag zum Musik-Neinerlaa (Archivfoto) eingeladen. Bild: Christof Heyden
Annaberg
Musik-Neinerlaa in Bergstadt im Erzgebirge: Live-Auftritte auf neun Bühnen
Redakteur
Von Annett Honscha
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Ehrenfriedersdorf spielt am Sonnabend die Musik. Es darf mit Sicherheit auch geschunkelt werden. Was Besucher erwartet.

Auf neun Bühnen geht es am Sonnabend ab 14 Uhr in Ehrenfriedersdorf rund. In der Bergstadt wird zum 4. Musik-Neinerlaa eingeladen. Die Künstler sorgen an verschiedenen Orten für Schwung. So treten etwa Gruppen wie De Maarsäck auf der Gänsekeule-Bühne am Rathaus auf.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
16:00 Uhr
5 min.
Comeback eines Neumarker Verkaufsschlagers - „wenn‘s alle ist, hört‘s auf“
Gerade eingetroffen. Peter Wehrle mit zwei Vertretern der Räuchermann-Serie „800 Jahre Neumark“. Die zweite Auflage wird anders als im Vorjahr am Stück verkauft - ab Montag.
Als der Räuchermann „800 Jahre Neumark“ im Advent auf den Markt kam, war die limitierte Auflage ruckzuck verkauft - bis nach Asien und in die USA.
Gerd Möckel
04.02.2022
5 min.
Ex-Biathlet Michael Rösch über Olympiavergabe: Es ist eine Katastrophe
In der DDR geboren, für Deutschland Olympiagold geholt, als Belgier gefeiert: Im Januar 2019 bestritt Michael Rösch sein letztes Biathlon-Rennen in Oberhof, bevor er seine Karriere beendete. Heute arbeitet er unter anderem als Experte für das Fernsehen und die "Freie Presse".
Der Olympiasieger aus Altenberg ist einer von acht Experten, die für die "Freie Presse" auf die an diesem Freitag startenden Olympischen Winterspiele schauen. Dass die Spiele im autoritär regierten China stattfinden können, ist für den 38-Jährigen ein Skandal, unter dem vor allem die Sportler leiden.
Thomas Reibetanz
16:00 Uhr
2 min.
Berliner Fußballjugend hat Mittelsachsen für sich entdeckt
Erneut zu Gast in Mittelsachsen: Die U-17-Kicker des BFC Dynamo, hier nach dem Vorjahrestest in Langenau.
Die U-17-Kicker des BFC Dynamo absolvieren erneut ein Trainingslager in Mönchenfrei. Dabei will der Regionalligist auch gegen den älteren Nachwuchs aus Freiberg und Langenau testen.
Steffen Bauer
29.07.2025
3 min.
Einkaufen im Erzgebirge: Lebensmittelmarkt startet neu mit deutlich größerer Verkaufsfläche
Der umgebaute und erweiterte Netto-Markt in Ehrenfriedersdorf öffnet am Dienstag wieder.
Der Netto-Markt an der Chemnitzer Straße in Ehrenfriedersdorf war zehn Monate eine Baustelle – größtenteils bei laufendem Betrieb. Was hat sich in dieser Zeit verändert?
Antje Flath und Annett Honscha
13:52 Uhr
2 min.
Kinder- und Straßenfest im Erzgebirge: Ein kunterbunter Tag für die ganze Familie
Pandels Marionetten sind beim 24. Kinder- und Straßenfest in Annaberg mit dabei.
Die Kleine Kirchgasse in Annaberg-Buchholz verwandelt sich am Samstag in ein buntes Festgelände. Die Veranstalter versprechen Spiel, Musik und viele Überraschungen.
Holk Dohle
Mehr Artikel