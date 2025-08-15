Musik-Neinerlaa in Bergstadt im Erzgebirge: Live-Auftritte auf neun Bühnen

Annaberg
In Ehrenfriedersdorf spielt am Sonnabend die Musik. Es darf mit Sicherheit auch geschunkelt werden. Was Besucher erwartet.
Auf neun Bühnen geht es am Sonnabend ab 14 Uhr in Ehrenfriedersdorf rund. In der Bergstadt wird zum 4. Musik-Neinerlaa eingeladen. Die Künstler sorgen an verschiedenen Orten für Schwung. So treten etwa Gruppen wie De Maarsäck auf der Gänsekeule-Bühne am Rathaus auf.
