Musiker aus dem Erzgebirge erinnern an „König der Blasmusik“

Annaberg
In wenigen Tagen jährt sich der Geburtstag von Ernst Mosch zum 100. Mal. Aus diesem Anlass spielt die Musik des 1999 gestorbenen Künstlers in zwei Konzerten die Hauptrolle.
Am 7. November vor 100 Jahren kam Ernst Mosch zur Welt. Aus diesem Anlass erinnert das aus dem Musikverein Mildenau hervorgegangene Ensemble Erz-Böhmische Blasmusik mit zwei Konzerten an den 1999 gestorbenen „König der Blasmusik“. Das erste Konzert findet am 9. November im „Kaiserhof“ in Neudorf gemeinsam mit der Original Crottendorfer...
