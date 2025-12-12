MENÜ
Auf der Terrasse am Fichtelberghaus werden DJs erwartet. Bild: Kjell Riedel/Archiv
Auf der Terrasse am Fichtelberghaus werden DJs erwartet. Bild: Kjell Riedel/Archiv
Annaberg
Musikevents im Erzgebirge: DJs erobern Gipfel des Fichtelbergs
Redakteur
Von Kjell Riedel
0:00 Anhören

Die fürs Wochenende geplante Eröffnung der Wintersaison fällt aufgrund des eher frühlingshaften Wetters aus. Dennoch lädt die Liftgesellschaft Oberwiesenthal für Sonnabend in den Kurort ein. Was Besucher erwartet.

Die Liftgesellschaft Oberwiesenthal (LGO) will nach der Übernahme von Sachsens größtem alpinen Skigebiet nicht nur Skibetrieb anbieten sowie Liftanlagen und Pisten modernisieren. Sie will generell für frischen Wind am und auf dem Fichtelberg sorgen. Ein Beispiel dafür gibt die LGO am kommenden Wochenende.
