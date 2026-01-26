MENÜ
Die Polizei sucht Zeugen, nachdem ein geparkter Wagen in Crottendorf beschädigt wurde.
Die Polizei sucht Zeugen, nachdem ein geparkter Wagen in Crottendorf beschädigt wurde. Bild: Symbolfoto: Marijan Murat/dpa
Annaberg
Mutmaßliche Unfallflucht in Crottendorf – Polizei sucht Zeugen
Von Farhard Salmanian
Ein Fahrzeug wurde in Crottendorf an der Annaberger Straße am Außenspiegel beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise.

In Crottendorf sucht die Polizei Zeugen nach einer mutmaßlichen Unfallflucht. Nach Angaben der Polizeidirektion Chemnitz parkte am Freitag vergangener Woche zwischen 11.30 und 11.45 Uhr ein Volkswagen (VW) Caddy an der Annaberger Straße 98. In dieser Zeit beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug den Außenspiegel an der Fahrertür, wie die...
