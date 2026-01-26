Mutmaßliche Unfallflucht in Crottendorf – Polizei sucht Zeugen

Ein Fahrzeug wurde in Crottendorf an der Annaberger Straße am Außenspiegel beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise.

In Crottendorf sucht die Polizei Zeugen nach einer mutmaßlichen Unfallflucht. Nach Angaben der Polizeidirektion Chemnitz parkte am Freitag vergangener Woche zwischen 11.30 und 11.45 Uhr ein Volkswagen (VW) Caddy an der Annaberger Straße 98. In dieser Zeit beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug den Außenspiegel an der Fahrertür, wie die...