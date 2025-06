Nach Abbruch der Annaberger Modenacht: Polizei widerspricht Falschinformationen

Wie geht es weiter nach dem Zwischenfall am Samstagabend in der Kreisstadt? Derweil meldet die Polizei eine weitere Auseinandersetzung in der Innenstadt.

Was hat sich am Samstagabend zur Annaberger Modenacht ereignet? Darüber wird in den sozialen Medien rege diskutiert. Nachdem Tausende Besucher den Veranstaltungshöhepunkt im Zentrum der Kreisstadt gefeiert hatten, wurde das Event gegen 23.10 Uhr abrupt abgebrochen. Der Grund: eine verbale Auseinandersetzung zwischen deutschen und ausländischen...