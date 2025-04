Nach Abc-Einsatz im Erzgebirge: So geht es den ins Erzgebirgsklinikum eingelieferten Kindern

Nach der Gasattacke am Bildungszentrum „Adam Ries“ in Annaberg-Buchholz gibt es nun gute Nachrichten.

Nach dem Großeinsatz am Dienstag am Bildungszentrum „Adam Ries“ in Annaberg-Buchholz – ausgelöst von einer unbekannten gasförmigen Substanz – sind 28 Kinder und eine Lehrerin mit Atemwegsproblemen ins Erzgebirgsklinikum eingeliefert worden. Nun gibt es gute Nachrichten. Wie inzwischen bekannt ist, sind Schüler und Lehrkraft wohlauf....