Das Grundstück vor der Kirche ist nicht groß, aufgrund seiner Lage aber stadtbildprägend.
Das Grundstück vor der Kirche ist nicht groß, aufgrund seiner Lage aber stadtbildprägend.
Annaberg
Nach Abriss eines Schandflecks im Erzgebirge: Was aus dem Grundstück wird
Redakteur
Von Kjell Riedel
Direkt neben der Kirche ist im Zentrum von Thum eine freie Fläche entstanden. Die soll zu einem kleinen Schmuckstück werden und dabei auch noch dem Klimawandel Rechnung tragen. Nun wurden drei Varianten vorgestellt.

Das marode Haus im Herzen von Thum, in dem sich einst die Drogerie Quasdorf befand, ist verschwunden. Und damit ein Schandfleck. Schon vor dem Abriss des Gebäudes brachte die Stadt Pläne auf den Weg, was aus dem Grundstück an Kirchstraße und B 95 werden soll.
