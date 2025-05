Nach Brand im Erzgebirge: Kripo ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung

In einem Geräteschuppen in Geyer ist am späten Freitagabend ein Feuer ausgebrochen. Der Schaden dürfte deutlich höher ausfallen, als von der Polizei zunächst angenommen.

Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Geyer sind am Wochenende in Zusammenarbeit mit benachbarten Wehren im Dauereinsatz gewesen. Erst rückten sie am späten Freitagabend nach Ehrenfriedersdorf aus, wo sich ein Feuerschein als Fehlalarm entpuppte. Kurz darauf brannte ein Geräteschuppen in Geyer. Am Samstag folgte eine Türnotöffnung, bevor...