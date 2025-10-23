Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Am Mittwochabend hat es in einem Mehrfamilienhaus in Gelenau gebrannt.
Am Mittwochabend hat es in einem Mehrfamilienhaus in Gelenau gebrannt. Bild: Symbolbild/Marijan Murat/dpa
Am Mittwochabend hat es in einem Mehrfamilienhaus in Gelenau gebrannt.
Am Mittwochabend hat es in einem Mehrfamilienhaus in Gelenau gebrannt. Bild: Symbolbild/Marijan Murat/dpa
Update
Annaberg
Nach Brand in Mehrfamilienhaus im Erzgebirge: Verdacht auf fahrlässige Brandstiftung
Redakteur
Von Heike Mann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach dem Feuer in Gelenau mussten zunächst sieben Bewohner ins Krankenhaus.

Nach dem Brand am Mittwochabend in Gelenau ist am Donnerstag ein Brandursachenermittler im Einsatz gewesen. Die Untersuchungen erbrachten den Verdacht einer fahrlässigen Brandstiftung, weshalb nun deswegen weiter ermittelt wird, so die Polizei. Das Feuer war in einem Mehrfamilienhaus im Louis-Riedel-Weg ausgebrochen. Sieben Bewohner wurden mit...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
23.09.2025
1 min.
Unfall im Erzgebirge: Mazda-Fahrerin missachtet Vorfahrt
Am Montagvormittag wurde die Polizei zu einem Unfall in Gelenau gerufen.
Zwei nicht mehr fahrbereite Autos, rund 10.000 Euro Sachschaden und eine leicht verletzte Person sind die Bilanz eines Unfalls in Gelenau. Was passierte.
Holk Dohle
18.10.2025
5 min.
Ballonflucht aus der DDR: Gelenauer Schüler laden zu einer Zeitreise ein
Ballonbauer Günter Wetzel (links) und Lehrer Hendrik Seibt haben sich bei der Vorbereitung des Vortrags mehrfach getroffen.
Im Unterricht wurde die Flucht per Heißluftballon bereits intensiv behandelt. Weil das Thema so interessant war, wird daraus nun ein öffentlicher Vortrag – mit einem der Protagonisten von damals.
Andreas Bauer
24.10.2025
1 min.
A 72 bei Zwickau zwei Stunden voll gesperrt: Warum ganz schnell ein Bautrupp anrücken musste
Auf der A 72 bei Zwickau gab es am Donnerstag eine Vollsperrung.
Der Verkehr wurde am Donnerstag zwischen 14 und 16 Uhr abgeleitet - ohne Ankündigung im Vorfeld. Für die Vorbereitung der Baumaßnahme gab es nicht viel Zeit.
Holger Frenzel
11:32 Uhr
4 min.
Tour-Finale von Power Plush im „Atomino“: Herzen an die Macht!
Power Plush im Atomino.
Die Chemnitzer Band Power Plush hat am Freitagabend im Atomino ihre Deutschland-Tour zum aktuellen Album „Love Language“ beendet. Wächst in der Stadt hier eine dritte Indie-Macht heran?
Tim Hofmann
23.10.2025
3 min.
Nach Abriss eines Schandflecks im Erzgebirge: Was aus dem Grundstück wird
Das Grundstück vor der Kirche ist nicht groß, aufgrund seiner Lage aber stadtbildprägend.
Direkt neben der Kirche ist im Zentrum von Thum eine freie Fläche entstanden. Die soll zu einem kleinen Schmuckstück werden und dabei auch noch dem Klimawandel Rechnung tragen. Nun wurden drei Varianten vorgestellt.
Kjell Riedel
11:30 Uhr
1 min.
Brand in Plauener Pflegeheim: Bewohner im Krankenhaus verstorben
Ein Mann erlitt schwerste Brandverletzungen im Pflegeheim am Kastanienweg.
Am Freitag hat ein plötzlicher Brand Bewohner und Mitarbeitende eines Pflegeheims in Plauen erschüttert. Die Ursache steht nach wie vor nicht fest.
Jonas Patzwaldt und Gunter Niehus
Mehr Artikel