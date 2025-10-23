Nach Brand in Mehrfamilienhaus im Erzgebirge: Verdacht auf fahrlässige Brandstiftung

Annaberg
Nach dem Feuer in Gelenau mussten zunächst sieben Bewohner ins Krankenhaus.
Nach dem Brand am Mittwochabend in Gelenau ist am Donnerstag ein Brandursachenermittler im Einsatz gewesen. Die Untersuchungen erbrachten den Verdacht einer fahrlässigen Brandstiftung, weshalb nun deswegen weiter ermittelt wird, so die Polizei. Das Feuer war in einem Mehrfamilienhaus im Louis-Riedel-Weg ausgebrochen. Sieben Bewohner wurden mit...
