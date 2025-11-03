Nach Einsatz auf Firmengelände im Erzgebirge: Landratsamt nennt Details zu ausgelaufener Chemikalie

Eine ausgelaufene Substanz hat einen Feuerwehreinsatz in Elterlein nach sich gezogen. Nun wurde bekannt gegeben, was es war.

Nach einem Feuerwehreinsatz wegen einer ausgelaufenen chemischen Substanz auf einem Firmengelände in Elterlein nennt das Landratsamt weitere Details. Die Flüssigkeit war am Mittwoch zum Teil aus einem 1000-Liter-Behälter ins Umfeld gelangt. Nach einem Feuerwehreinsatz wegen einer ausgelaufenen chemischen Substanz auf einem Firmengelände in Elterlein nennt das Landratsamt weitere Details. Die Flüssigkeit war am Mittwoch zum Teil aus einem 1000-Liter-Behälter ins Umfeld gelangt.