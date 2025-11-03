Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Nach Einsatz auf Firmengelände im Erzgebirge: Landratsamt nennt Details zu ausgelaufener Chemikalie

Einen Feuerwehreinsatz, hier ein Symbolbild, gab es in Elterlein.
Einen Feuerwehreinsatz, hier ein Symbolbild, gab es in Elterlein.
Annaberg
Nach Einsatz auf Firmengelände im Erzgebirge: Landratsamt nennt Details zu ausgelaufener Chemikalie
Von Annett Honscha
Eine ausgelaufene Substanz hat einen Feuerwehreinsatz in Elterlein nach sich gezogen. Nun wurde bekannt gegeben, was es war.

Nach einem Feuerwehreinsatz wegen einer ausgelaufenen chemischen Substanz auf einem Firmengelände in Elterlein nennt das Landratsamt weitere Details. Die Flüssigkeit war am Mittwoch zum Teil aus einem 1000-Liter-Behälter ins Umfeld gelangt.
10:00 Uhr
2 min.
Nach tödlichem Arbeitsunfall im Erzgebirge: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein
Infolge des Arbeitsunfalls war ein Rettungshubschrauber (Symbolbild) im Einsatz.
Nach einem Arbeitsunfall im Crottendorfer Ortsteil Walthersdorf wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt. Was bisher bekannt ist.
Annett Honscha
03.11.2025
5 min.
Erzgebirge im Fokus: Neun potenzielle Endlagerflächen für Deutschlands Atommüll in Sachsen
Im aktuellen Sachstand der BGE sind nur noch neun Teilflächen in Sachsen als mögliche Atommüllendlager übrig (blau gekennzeichnet).
Freude bei der Kirchberger Bürgermeisterin: Nach langem Bangen ist das Umfeld des Ortes als Standort ausgeschlossen. Dafür rücken die Räume Annaberg-Buchholz, Olbernhau, Seiffen, Freiberg und Ostsachsen in den direkten Fokus der Endlagersucher.
Jens Eumann
22:10 Uhr
2 min.
Erdbeobachtungssatellit Sentinel-1D ins All gestartet
Der neue Erdbeobachtungssatellit soll vom Kontrollzentrum aus gesteuert werden. (Archivbild)
Er soll Daten über die Erde sammeln, zu Oberflächenveränderungen aber auch für den Katastrophenschutz. Jetzt ist ein weiterer Satellit des Copernicus-Programms unterwegs.
24.10.2025
1 min.
Nächtlicher Feuerwehreinsatz im Erzgebirge: Essen angebrannt
Einen nächtlichen Feuerwehreinsatz, hier ein Symbolbild, gab es in Thalheim.
Die Freiwillige Feuerwehr Thalheim ist in der Nacht zu Freitag in die Stadtbadstraße ausgerückt. Was noch bekannt ist.
Annett Honscha
30.10.2025
2 min.
Unbekannte Flüssigkeit ausgelaufen: Feuerwehreinsatz auf Firmengelände im Erzgebirge
Einen Feuerwehreinsatz gab es am Mittwoch in Elterlein.
Mehrerere freiwillige Feuerwehren und weitere Einsatzkräfte sind am Mittwoch wegen eines möglichen Gefahrgutaustritts in Elterlein ausgerückt. Was bisher bekannt ist.
Annett Honscha
22:01 Uhr
2 min.
Niners Chemnitz verlieren nach klarer Führung im Eurocup
Trainer Rodrigo Pastore und die Bundesliga-Basketballer der Niners Chemnitz kassierten beim Eurocup-Spiel in Bourg-en-Bresse eine knappe Niederlage. (Archiv)
Die dezimierten Chemnitzer Bundesliga-Basketballer kassieren im Eurocup erneut eine knappe Auswärtsniederlage. Nach einem aufopferungsvollen Kampf geht ihnen am Ende die Kraft aus.
