Nach Gasattacke an Schule im Erzgebirge: Polizei nennt Stand der Ermittlungen

Eine im Bildungszentrum „Adam Ries“ freigesetzte gasförmige Substanz hat im April einen Großeinsatz in Annaberg-Buchholz ausgelöst. Die Polizei ermittelt weiter.

Was genau hat sich am 8. April im Bildungszentrum „Adam Ries“ in Annaberg-Buchholz zugetragen? Diese Frage beschäftigt weiter die Ermittler der Polizei. Doch was ist inzwischen über das Geschehene bekannt? Und gibt es einen Tatverdächtigen?