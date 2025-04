Nach Großeinsatz an Schule im Erzgebirge: Ermittler sichern Rückstände von freigesetzter Substanz

Eine gasförmige Substanz war vor einer Woche im Annaberger Bildungszentrum „Adam Ries“ freigesetzt worden. Mit erheblichen Folgen. Nun nennt die Polizei neue Details.

Eine Woche nach einem Großeinsatz am Bildungszentrum „Adam Ries“ in Annaberg-Buchholz dauern die Ermittlungen an. Laut Polizei konnten Rückstände der derzeit noch unbekannten gasförmigen Substanz, die am 8. April in dem Gebäude freigesetzt worden war, sichergestellt werden.