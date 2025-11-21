Nach Hilferuf aus dem Erzgebirge: Große Spendenbereitschaft für Jugend- und Kulturzentrum „Alte Brauerei“

Das soziokulturelle Zentrum in Annaberg-Buchholz hat sich in einer Notlage an die Öffentlichkeit gewandt. Angesichts der Reaktionen zeigt sich die Geschäftsführerin überwältigt.

Ein Spendenaufruf des Annaberg-Buchholzer Jugend- und Kulturzentrums „Alte Brauerei" trifft auf große Resonanz. Bis Donnerstagnachmittag waren auf der Online-Plattform „Gofundme" rund 18.500 Euro zusammengekommen. Die von einem Verein betriebene Einrichtung hatte sich vor gut einer Woche mit einem Hilferuf unter dem Motto „Rettet die...