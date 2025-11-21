Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  Nach Hilferuf aus dem Erzgebirge: Große Spendenbereitschaft für Jugend- und Kulturzentrum „Alte Brauerei"

Geschäftsführerin Annett Löser sagt: „Wir sind total überwältigt.“
Das soziokulturelle Zentrum „Alte Brauerei“ in Annaberg-Buchholz ist in einer finanziellen Notlage.
Die „Alte Brauerei“ ist vor allem für Konzerte und Co bekannt. Doch ihr Angebot umfasst viel mehr.
Annaberg
Redakteur
Von Annett Honscha
Das soziokulturelle Zentrum in Annaberg-Buchholz hat sich in einer Notlage an die Öffentlichkeit gewandt. Angesichts der Reaktionen zeigt sich die Geschäftsführerin überwältigt.

Ein Spendenaufruf des Annaberg-Buchholzer Jugend- und Kulturzentrums „Alte Brauerei“ trifft auf große Resonanz. Bis Donnerstagnachmittag waren auf der Online-Plattform „Gofundme“ rund 18.500 Euro zusammengekommen. Die von einem Verein betriebene Einrichtung hatte sich vor gut einer Woche mit einem Hilferuf unter dem Motto „Rettet die...
