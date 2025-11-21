Nach Hilferuf aus dem Erzgebirge: Große Spendenbereitschaft für Jugend- und Kulturzentrum „Alte Brauerei“

Annaberg
Das soziokulturelle Zentrum in Annaberg-Buchholz hat sich in einer Notlage an die Öffentlichkeit gewandt. Angesichts der Reaktionen zeigt sich die Geschäftsführerin überwältigt.
Ein Spendenaufruf des Annaberg-Buchholzer Jugend- und Kulturzentrums „Alte Brauerei“ trifft auf große Resonanz. Bis Donnerstagnachmittag waren auf der Online-Plattform „Gofundme“ rund 18.500 Euro zusammengekommen. Die von einem Verein betriebene Einrichtung hatte sich vor gut einer Woche mit einem Hilferuf unter dem Motto „Rettet die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.