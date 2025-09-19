Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Drinnen bereitet Juniorchef Rico Schaarschmidt Wurst vor. Draußen vor der Annaberger Fleischerei stehen zu Stoßzeiten Kunden auch mal im Parkverbot. Das sorgt seit Längerem für Ärger.
Drinnen bereitet Juniorchef Rico Schaarschmidt Wurst vor. Draußen vor der Annaberger Fleischerei stehen zu Stoßzeiten Kunden auch mal im Parkverbot. Das sorgt seit Längerem für Ärger. Bild: Küttner
Drinnen bereitet Juniorchef Rico Schaarschmidt Wurst vor. Draußen vor der Annaberger Fleischerei stehen zu Stoßzeiten Kunden auch mal im Parkverbot. Das sorgt seit Längerem für Ärger.
Drinnen bereitet Juniorchef Rico Schaarschmidt Wurst vor. Draußen vor der Annaberger Fleischerei stehen zu Stoßzeiten Kunden auch mal im Parkverbot. Das sorgt seit Längerem für Ärger. Bild: Küttner
Annaberg
Nach Knöllchen-Ärger im Erzgebirge: Warum vor Fleischerei weiter falsch geparkt wird
Von Natalie Süß
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wirbel um die Verkehrssituation vor der Fleischerei Schaarschmidt gibt es schon lange. Die Stadt Annaberg-Buchholz hat deswegen neue Parkregeln getestet. Mit Erfolg?

Eine schwer einsehbare Kuppe, viel Verkehr, parkende Autos und gegenüber eine Bushaltestelle: Die Verkehrssituation vor der Fleischerei Schaarschmidt auf der Lindenstraße in Annaberg-Buchholz ist kompliziert und sorgt schon lange für Gesprächsstoff. Ein Verkehrsversuch soll die Lage entspannen. Doch hat sich tatsächlich etwas verbessert?
