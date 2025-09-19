Nach Knöllchen-Ärger im Erzgebirge: Warum vor Fleischerei weiter falsch geparkt wird

Wirbel um die Verkehrssituation vor der Fleischerei Schaarschmidt gibt es schon lange. Die Stadt Annaberg-Buchholz hat deswegen neue Parkregeln getestet. Mit Erfolg?

Eine schwer einsehbare Kuppe, viel Verkehr, parkende Autos und gegenüber eine Bushaltestelle: Die Verkehrssituation vor der Fleischerei Schaarschmidt auf der Lindenstraße in Annaberg-Buchholz ist kompliziert und sorgt schon lange für Gesprächsstoff. Ein Verkehrsversuch soll die Lage entspannen. Doch hat sich tatsächlich etwas verbessert?