  Nach langer Sperrung im Erzgebirge: Zubringer zum Fichtelberg wird vor Lichterfahrt freigegeben

Die S 268 in Crottendorf soll am Freitag wieder für den Verkehr freigegeben werden.
Die S 268 in Crottendorf soll am Freitag wieder für den Verkehr freigegeben werden. Bild: Ronny Küttner
Die S 268 in Crottendorf soll am Freitag wieder für den Verkehr freigegeben werden.
Die S 268 in Crottendorf soll am Freitag wieder für den Verkehr freigegeben werden. Bild: Ronny Küttner
Annaberg
Nach langer Sperrung im Erzgebirge: Zubringer zum Fichtelberg wird vor Lichterfahrt freigegeben
Von Annett Honscha
Die S 268 in Crottendorf und Neudorf soll in Kürze wieder befahrbar sein. Zuletzt gab es dort eine Doppelbaustelle. Am Samstag rollen beleuchtete Lkw über die Staatsstraße.

Zwei Langzeitbaustellen auf der S 268 im Erzgebirge sollen in Kürze Geschichte sein. Nach umfangreichen Bauarbeiten ist geplant, die Staatsstraße am Freitagnachmittag in Crottendorf und in Neudorf wieder für den Verkehr freizugeben. Das bestätigt das Landratsamt.
