Nach nur einem Jahr: Rückschlag für Jugendtreff im Erzgebirge

In der „Erreichbar“ in Thum gibt es vorerst kein betreutes Angebot mehr. Das hat vor allem zwei Gründe.

Erst gut ein Jahr ist es her, da wurde mit der „Erreichbar“ ein Jugendtreff in Thum eröffnet. Dafür war die einstige Schwimmbadgaststätte aufwendig saniert worden. Umso mehr überraschte nun eine Information aus der Stadtverwaltung, dass das Jugendangebot in der „Erreichbar“ vorerst eingestellt wird.