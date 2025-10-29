Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Das Freizeitbad Greifensteine öffnet ab Donnerstag wieder für Besucher.
Bild: Ronny Küttner
Annaberg
Nach Schaden im Wellenbecken: Freizeitbad im Erzgebirge öffnet eher wieder
Redakteur
Von Annett Honscha
Nach einer ungeplanten Reparatur öffnet das Freizeitbad Greifensteine bei Geyer in Kürze wieder für Besucher. Nicht nur Fliesen wurden ausgetauscht.

Das Freizeitbad Greifensteine bei Geyer öffnet nach einer ungeplanten Reparatur eher wieder für Gäste. Laut Geschäftsführer Markus Kothe kann es ab Donnerstag wieder besucht werden - pünktlich vorm verlängerten Wochenende und einen Tag eher als zunächst vorgesehen. Die Sauna hat bereits regulär geöffnet.
Mehr Artikel