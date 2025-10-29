Nach Schaden im Wellenbecken: Freizeitbad im Erzgebirge öffnet eher wieder

Nach einer ungeplanten Reparatur öffnet das Freizeitbad Greifensteine bei Geyer in Kürze wieder für Besucher. Nicht nur Fliesen wurden ausgetauscht.

Das Freizeitbad Greifensteine bei Geyer öffnet nach einer ungeplanten Reparatur eher wieder für Gäste. Laut Geschäftsführer Markus Kothe kann es ab Donnerstag wieder besucht werden - pünktlich vorm verlängerten Wochenende und einen Tag eher als zunächst vorgesehen. Die Sauna hat bereits regulär geöffnet.