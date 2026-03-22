Nach schwerem Raub im Erzgebirge: 31-Jähriger sitzt in Haft

Annaberg
In Annaberg-Buchholz ist ein Seniorenpaar in seinem Wohnhaus attackiert und zur Herausgabe von Geld gezwungen worden. Der Täter flüchtete nach Chemnitz. Nun ist er in Haft.
Ein Fall von schwerem Raub mit zwei Verletzten beschäftigt die Chemnitzer Kriminalpolizei seit Freitag. Zugetragen hat sich das Ganze in Annaberg-Buchholz. Darüber informierte die Polizeidirektion Chemnitz am Sonntag.
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