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Nach einem Raub in Annaberg-Buchholz sitzt ein 31-Jähriger nun in Haft.
Nach einem Raub in Annaberg-Buchholz sitzt ein 31-Jähriger nun in Haft. Foto: Symbolbild Bernd Weißbrod/dpa
Nach einem Raub in Annaberg-Buchholz sitzt ein 31-Jähriger nun in Haft.
Nach einem Raub in Annaberg-Buchholz sitzt ein 31-Jähriger nun in Haft. Foto: Symbolbild Bernd Weißbrod/dpa
Annaberg
Nach schwerem Raub im Erzgebirge: 31-Jähriger sitzt in Haft
Redakteur
Von Kjell Riedel
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In Annaberg-Buchholz ist ein Seniorenpaar in seinem Wohnhaus attackiert und zur Herausgabe von Geld gezwungen worden. Der Täter flüchtete nach Chemnitz. Nun ist er in Haft.

Ein Fall von schwerem Raub mit zwei Verletzten beschäftigt die Chemnitzer Kriminalpolizei seit Freitag. Zugetragen hat sich das Ganze in Annaberg-Buchholz. Darüber informierte die Polizeidirektion Chemnitz am Sonntag.
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