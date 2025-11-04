Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Nach tödlichem Arbeitsunfall im Erzgebirge: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein

Infolge des Arbeitsunfalls war ein Rettungshubschrauber (Symbolbild) im Einsatz. Bild: Andreas Kretschel
Infolge des Arbeitsunfalls war ein Rettungshubschrauber (Symbolbild) im Einsatz. Bild: Andreas Kretschel
Nach tödlichem Arbeitsunfall im Erzgebirge: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein
Nach einem Arbeitsunfall im Crottendorfer Ortsteil Walthersdorf wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt. Was bisher bekannt ist.

Infolge eines tödlichen Arbeitsunfalls im Crottendorfer Ortsteil Walthersdorf hat die Staatsanwaltschaft Chemnitz ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung eingeleitet. Bei dem Unfall am 1. Oktober war ein 44-Jähriger zunächst schwer verletzt worden. Wie die Polizei bestätigte, starb er später aufgrund seiner...
