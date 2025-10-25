Nach Übung geht es für Feuerwehr im Erzgebirge direkt zum Einsatz

Ein großes Ferienheim in Oberwiesenthal ist am Freitag Mittelpunkt einer gemeinsamen Übung von deutschen und tschechischen Brandbekämpfern gewesen. Für die Neudorfer war danach nicht Feierabend.

Ein großes Feuerwehraufgebot hat am Freitagabend rund um das Haus „Wiesenthal“ in Oberwiesenthal für Aufsehen gesorgt. Ab 18 Uhr fand an dem Ferienheim des Bundeswehr-Sozialwerks eine groß angelegte Übung der drei Oberwiesenthaler Stadtteilfeuerwehren statt. Unterstützt wurden sie von Kameraden aus Crottendorf, Neudorf und dem... Ein großes Feuerwehraufgebot hat am Freitagabend rund um das Haus „Wiesenthal“ in Oberwiesenthal für Aufsehen gesorgt. Ab 18 Uhr fand an dem Ferienheim des Bundeswehr-Sozialwerks eine groß angelegte Übung der drei Oberwiesenthaler Stadtteilfeuerwehren statt. Unterstützt wurden sie von Kameraden aus Crottendorf, Neudorf und dem...