Nachts im Erzgebirge: E-Scooter-Fahrer legt sich mit Polizei an

Nicht nur alkoholisiert ist ein 42-Jähriger am späten Mittwochabend auf seinem Elektroroller in Annaberg unterwegs gewesen. Das hat nun Konsequenzen.

Annaberg-Buchholz.

Ein alkoholisierter E-Scooter-Fahrer hat sich am späten Mittwochabend in Annaberg mit der Polizei angelegt. Beamte hatten ihn auf der Chemnitzer Straße gesehen und festgestellt, dass an dem Elektroroller das Versicherungskennzeichen fehlt. Bei ihrer Kontrolle nahmen die Beamten außerdem Alkoholgeruch wahr. Der Atemalkoholtest bei dem Fahrer ergab 1,30 Promille. Dem 42-jährigen Deutschen wurde daraufhin erklärt, dass eine Blutentnahme notwendig ist. Er wehrte sich nach Angaben der Polizei zunächst verbal, im Anschluss auch körperlich gegen die polizeilichen Maßnahmen. Nun wird gegen ihn wegen des Verstoßes gegen die Versicherungspflicht, Trunkenheit im Verkehr sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. (af)