Nachtschwärmer im Erzgebirge aufgepasst: Party-Urgestein in Annaberg-Buchholz beendet Sommerpause

Annaberg
In der Tanzbar „Schwarz-Weiß“ wird ab Samstag wieder gefeiert. Auch in der „Alten Brauerei“ verspricht der Veranstaltungskalender bis Jahresende einige Höhepunkte. Warum es die Eventbranche dennoch weiter schwer hat.
Till Schwabe gilt in Annaberg-Buchholz als Urgestein der Eventbranche. Der Erfinder des Schutzteichfests und des Hitschen-Rennens beendet am Wochenende die Sommerpause in seiner Tanzbar „Schwarz-Weiß“ an der Großen Kirchgasse. Seit mehr als 15 Jahren betreibt Schwabe eine der wenigen verbliebenen Partylocations in der Kreisstadt. Auch Jahre...
