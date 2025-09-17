Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Annaberg
  • |

  • Nachtschwärmer im Erzgebirge aufgepasst: Party-Urgestein in Annaberg-Buchholz beendet Sommerpause

Neben der Tanzbar „Schwarz-Weiß“ betreibt Till Schwabe auch ein Sonnenstudio in Annaberg.
Neben der Tanzbar „Schwarz-Weiß“ betreibt Till Schwabe auch ein Sonnenstudio in Annaberg. Bild: Ronny Küttner
Neben der Tanzbar „Schwarz-Weiß“ betreibt Till Schwabe auch ein Sonnenstudio in Annaberg.
Neben der Tanzbar „Schwarz-Weiß“ betreibt Till Schwabe auch ein Sonnenstudio in Annaberg. Bild: Ronny Küttner
Annaberg
Nachtschwärmer im Erzgebirge aufgepasst: Party-Urgestein in Annaberg-Buchholz beendet Sommerpause
Redakteur
Von Patrick Herrl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In der Tanzbar „Schwarz-Weiß“ wird ab Samstag wieder gefeiert. Auch in der „Alten Brauerei“ verspricht der Veranstaltungskalender bis Jahresende einige Höhepunkte. Warum es die Eventbranche dennoch weiter schwer hat.

Till Schwabe gilt in Annaberg-Buchholz als Urgestein der Eventbranche. Der Erfinder des Schutzteichfests und des Hitschen-Rennens beendet am Wochenende die Sommerpause in seiner Tanzbar „Schwarz-Weiß“ an der Großen Kirchgasse. Seit mehr als 15 Jahren betreibt Schwabe eine der wenigen verbliebenen Partylocations in der Kreisstadt. Auch Jahre...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08:42 Uhr
2 min.
Ukraine: Tote und Verletzte nach russischen Angriffen
Erneut haben russische Angriffe nach ukrainischen Angaben zivile Opfer gefordert. (Archivbild)
Nacht für Nacht überzieht Russland die Ukraine mit Angriffen aus der Luft. Dabei gibt es erneut zivile Opfer.
10:30 Uhr
3 min.
Feuerwehreinsatz im Erzgebirge: An Rathausuhr nagt Zahn der Zeit
Das Rathaus mit Glockenturm und Uhr gehört zu den Wahrzeichen von Annaberg-Buchholz.
Die Drehleiter der Stadtfeuerwehr wird diese Woche direkt am Markt von Annaberg-Buchholz gebraucht. Einher geht das Ganze mit der Sperrung der Straße durch das Zentrum.
Kjell Riedel
17.09.2025
4 min.
„So etwas habe ich noch nicht erlebt“ – Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.
Kjell Riedel
07:00 Uhr
4 min.
Vom Elektroauto zurück zum Verbrenner: VW-Werker aus Zwickau sollen jetzt in Wolfsburg mit anpacken
Ein Mitarbeiter steht im VW-Stammwerk in Wolfsburg vor der Karosserie eines Tayron.
Im Werk in Zwickau sucht Volkswagen jetzt nach Mitarbeitern, die freiwillig für eine Weile ins Stammwerk nach Niedersachsen wechseln. Das rechnet sich nicht nur für die Beschäftigten.
Jan-Dirk Franke
08:47 Uhr
1 min.
Unfall auf der B 101 in Großhartmannsdorf: Fahrer leicht verletzt
Ein Unfall ereignete sich am Freitagnachmittag auf der B 101 in Großhartmannsdof.
Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Freitagnachmittag auf der B 101 in Großhartmannsdorf. Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr waren im Einsatz.
Heike Hubricht
09.09.2025
4 min.
Wie vor 30 Jahren im Erzgebirge Bergbaugeschichte geschrieben wurde
Jens Uhlig ist im Beisein von Frank und Jörg Roch (links) von der Bergbrüderschaft Frohnau zum Ehrenbergmann ernannt worden.
In Annaberg-Buchholz ist ein besonderes Jubiläum gefeiert worden. 1995 wurde das Besucherbergwerk „Im Gößner“ eröffnet. Eine Sensation trotz anfänglicher Skepsis. Einer der wichtigsten Akteure von einst wurde nun für sein Verdienste ausgezeichnet.
Patrick Herrl
Mehr Artikel