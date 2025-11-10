Narren treiben es im Erzgebirge wieder bunt: Das ist am 11.11. los

Diese Woche beginnt auch im Erzgebirge die fünfte Jahreszeit. Die Faschingsvereine haben wieder einiges geplant. Wo es bunt, trubelig und ausgelassen wird.

„Helau" heißt es ab Dienstag auch wieder im Erzgebirge. Viele Karnevalsvereine starten am 11.11. in die närrische Saison. Traditionell die erste Herausforderung: Die Schlüssel der jeweiligen Rathäuser erobern. Dabei beweisen die erzgebirgischen Karnevalisten Kreativität, wie diese Beispiele zeigen.