Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
In Marienberg wird der Rathausschlüssel übergeben, das hat Tradition. Hier ein Bild aus dem Jahr 2022.
In Marienberg wird der Rathausschlüssel übergeben, das hat Tradition. Hier ein Bild aus dem Jahr 2022. Bild: Kristian Hahn/Archiv
In Marienberg wird der Rathausschlüssel übergeben, das hat Tradition. Hier ein Bild aus dem Jahr 2022.
In Marienberg wird der Rathausschlüssel übergeben, das hat Tradition. Hier ein Bild aus dem Jahr 2022. Bild: Kristian Hahn/Archiv
Annaberg
Narren treiben es im Erzgebirge wieder bunt: Das ist am 11.11. los
Von unseren Redakteuren
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Diese Woche beginnt auch im Erzgebirge die fünfte Jahreszeit. Die Faschingsvereine haben wieder einiges geplant. Wo es bunt, trubelig und ausgelassen wird.

„Helau“ heißt es ab Dienstag auch wieder im Erzgebirge. Viele Karnevalsvereine starten am 11.11. in die närrische Saison. Traditionell die erste Herausforderung: Die Schlüssel der jeweiligen Rathäuser erobern. Dabei beweisen die erzgebirgischen Karnevalisten Kreativität, wie diese Beispiele zeigen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
28.10.2025
5 min.
Leere Geschäfte im Erzgebirge: Stirbt der klassische Einzelhandel aus?
Die Einkaufspromenade der Annaberger: die Buchholzer Straße. Ihre Geschäfte bieten trotz einigen Leerstands eine breite Angebotsvielfalt.
In der Annaberger Innenstadt stehen mehrere Geschäfte leer. Einkaufen allein zieht junge Menschen nicht mehr an, sagt Citymanagerin Mandy Langklotz. Aber was dann?
Antje Flath und Natalie Süß
11.11.2025
4 min.
Tschüss, du treuer W 50: Geliehenes DDR-Feuerwehr-Vehikel aus dem Erzgebirge geht in Rente
Der W 50 von Jürgen Findeklee war als Leihgabe für die Freiwillige Feuerwehr in Burkhardtsdorf seit 2007 im Einsatz.
Der Besitzer des DDR-Tanklöschfahrzeuges hatte seiner Gemeinde sein Vehikel viele Jahre ausgeliehen - nun nimmt er es zurück. Warum? Und gibt es eine Freundschaft zwischen Mensch und Maschine?
Jan Oechsner
09.11.2025
4 min.
Mit dem Deutschland-Ticket von Chemnitz nach Berlin: Was sich auf der Strecke über Elsterwerda ändern wird
Die Regionalbahn-Linie 45 verbindet Chemnitz mit Elsterwerda. Dort kann man nach Berlin umsteigen.
Mit dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember fällt für Reisende eine günstige Ausnahmeregelung weg. Dennoch kann der Weg über Elsterwerda führen. Lange Wartezeiten auf dem kleinen Bahnhof müssen Zugfahrende aber in Kauf nehmen.
Ingolf Wappler
27.10.2025
5 min.
Sperrungen im Erzgebirge: Wo Autofahrer diese Woche nicht durchkommen – eine Übersicht
Im Erzgebirge sind wieder zahlreiche Straßen gesperrt.
Auf vielen Straßen im Erzgebirgskreis müssen Kraftfahrer in den kommenden Tagen wieder mit Behinderungen und Vollsperrungen rechnen. Wo es kein Durchkommen gibt, zeigt „Freie Presse“.
unserer Redaktion
11.11.2025
3 min.
Neuer Plauener Eventkoch zieht in ehemalige Schlosserei-Werkhalle
Eventkoch Thomas Krause bringt die Werbung für sein Unternehmen an der Halle einer ehemaligen Schlosserei an der Poeppingstraße an.
Schon im Vorjahr wollte Gastronom und TV-Koch Thomas Krause im Stadtteil Chrieschwitz investieren. Doch die ursprünglichen Pläne scheiterten. Jetzt gibt es eine Alternativlösung.
Swen Uhlig
10.11.2025
3 min.
Sinkende Schülerzahlen an Sachsens Grundschulen: Minister streicht ab 2026 bisherige „Buschzulage“ - fast überall
Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU) bei einem Schulbesuch im August. Für künftige Grundschullehrer, die ab Februar 2026 ihr Referendariat beginnen, entfällt der Anwärtersonderzuschlag von monatlich knapp 1260 Euro brutto.
Mit 3052 Euro brutto gehören viele angehende Lehrkräfte in Sachsen bundesweit zu den Spitzenverdienern unter Referendaren. Ab Februar hängt die Chance auf den Sonderzuschlag aber von der Schulart ab.
Tino Moritz
Mehr Artikel